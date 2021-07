Fortes emoções em ‘Ti-ti-ti’: dois personagens entram em coma nesta semana

Os próximos capítulos da novela Ti-ti-ti terão fortes emoções. Dois personagens vão entrar em coma esta semana. Apesar de terem motivos diferentes, o enredo promete pegar fogo, já que o segredo de Victor Valentin (Murilo Benício) pode ser revelado. Jaqueline (Cláudia Raia) vai usar o segredo do estilista espanhol para tentar voltar com Jacques Leclair (Alexandre Borges). Clotilde (Juliana Alves) decide tentar arrancar a informação sem precisar entregar o estilista a sua ex.