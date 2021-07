Friends Reunion é um grande abraço no coração dos fãs – Coisa de Cinéfilo

Sim, finalmente chegamos ao super aguardado lançamento do “Friends Reunion”, essa mistura de filme com episódio que acontece 17 anos após a finalização da aclamada série dos anos 1990. E claro que se você é fã (ou nem tanto, mas assistiu à série), está curiosíssimo para saber o que acontece por aqui e como estão os atores.

Será que “Friends Reunion” vai fazer jus a todo alvoroço que foi criado?

Não é um episódio de continuação

Se você está com a expectativa de que este seja um episódio de continuação da história de Friends, vamos logo alinhar aqui que não é o caso. Sim, nós também estávamos curiosos para saber se Ross e Rachel se casaram mesmo, como está Phoebe e Mike, se Joey arranjou um mozão e como estão Monica e Chandler lidando com os gêmeos. Mas tudo isso fica por conta de nossa criatividade e imaginação.

“Friends Reunion” é uma espécie de documentário que conta muito sobre os bastidores dos dez anos desta série que marcou uma geração e é tão viva até hoje. Começamos com os atores retornando aos estúdios e encontrando o cenário antigo montado, com todos os detalhes que faziam dali o lar dos seis amigos.

É muito gostoso acompanhar este momento, pois eles filmam na surpresa mesmo, sem ensaio. Vemos a emoção de estar ali naquele lugar de tantas memórias e, a partir daí, eles começam a citar momentos marcantes. Entendemos várias cenas que nos bastidores tiveram histórias interessantes, enquanto somos apresentados a filmagens que foram cortadas ao longo das edições.

Ross e Rachel da vida real?

Este é um dos momentos mais fofos desta reunião! Jennifer Aniston começa a falar sobre o quanto ela e David Schwimmer eram cúmplices no começo das gravações e que os dois eram afim um do outro. SIM, Ross e Rachel quase aconteceu na vida real, se não fosse a “agenda de relacionamento” deles. Os dois acabaram nunca ficando solteiros ao mesmo tempo, o que acabou impedindo que eles dessem vida ao crush.

É muito fofo ver os olhinhos brilhando dos dois, cheios de carinho pelo momento que viveram e com cenas de bastidores sendo exibidas. Alerto aqui que o choro é quase certo.



Riso entre lágrimas

Por falar em choro, por mais que Friends seja uma série de comédia e a gente consiga efetivamente rir neste Reunion, as lágrimas são muito mais frequentes por aqui. É um saudosismo delicioso ver os nossos queridos amigos juntos novamente, unidos na vida real, cheio de amor e cuidado um pelo outro, contando sobre o quanto aquela experiência foi maravilhosa para eles também.

“Friends Reunion” é um presente de ouro para os maiores fãs da série de sucesso, pois nos faz reviver momentos importantes, enquanto descobrimos tantas curiosidades inusitadas. É como um grande bate-papo entre amigos que não se veem há muito tempo.



HBO Max chegou ao Brasil

Esse presente de poder enfim assistir “Friends Reunion” só é possível graças ao lançamento da HBO Max no Brasil, que aconteceu no último dia 29 de junho. Este novo streaming chega com um catálogo diferenciado e uma interface bem diferente daquela que estávamos acostumados (e reclamávamos) na HBO Go. Além deste especial, toda a série de Friends está disponível na plataforma, permitindo que a gente mate a saudade aos pouquinhos.

*Marcela Gelinski, editora do site Coisa de Cinéfilo