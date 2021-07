Frio castiga e estádio de time da Série A é coberto por neve

Caxias do Sul, RS, 28 (AFI) – A frente fria chegou com força no Sul do Brasil. Com temperatura negativa, a cidade de Caxias do Sul ficou coberta pela neve. E não foi diferente do estádio Alfredo Jaconni, o verde do gramado acabou sendo trocado pelo branco da neve.

Alfredo Jaconi coberto pela neve. Foto: Vinícius Conrad

E a temporada ainda deve despencar ainda mais nos próximos dias. No entanto, o frio não preocupa o Juventude, que entrará em campo apenas no domingo (08 de agosto), diante do Atlético Mineiro.

BRASILEIRÃO

O Juventude é o 13º colocado, com 16 pontos, cinco do São Paulo, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.