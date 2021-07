Fuvest: tópicos mais cobrados por disciplina

Confira o que é cobrado no vestibular!

Fuvest: tópicos mais abordados pelo exame

As inscrições para a edição 2022 do vestibular da Fuvest, que permite os selecionados ingressem na Universidade de São Paulo (USP), se inicia no mês de agosto.

Assim, você pode aproveitar esse momento para se preparar ainda mais para o exame: e nada melhor do que saber quais são os tópicos mais cobrados em cada matéria do vestibular para isso!

Dessa maneira, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com os assuntos mais abordados por cada matéria do vestibular da Fuvest. Você pode utilizar essa lista para impulsionar os seus estudos.

História:

Geografia:

Matemática:

Trigonometria

Probabilidade

Funções

Geometria Espacial

Geometria Plana

Geometria Analítica

Progressão Geométrica (PG)

Progressão Aritmética (PA)

Logaritmos

Análise combinatória

Inglês:

Interpretação de texto

Ortografia

Regras básicas de gramática

Vocabulário

Biologia:

Ecologia

Fisiologia Animal

Fisiologia Humana

Citologia

Genética

Botânica

Sistemas do corpo humano

Teorias da evolução

Bioética

Biotecnologia

Sociologia:

Filosofia:

Epistemologia

Contratualismo

Racionalismo

Filosofia Antiga

Concepções de Estado na Filosofia (Locke, Hobbes e Rousseau)

Ética

Física:

Cinemática

Leis de Ohm

Mecânica

Termodinâmica

Circuitos Elétricos

Física Moderna

Estática

Óptica

Ondulatória

Trabalho

Energia

Radioatividade

Impulso

Quantidade de Movimento

Hidrostática

Dinâmica

Vetores

Química:

Química Orgânica

Estequiometria

Combustão

Gases e suas propriedades

pH e cálculos com pH

Solubilidade

Pilhas e baterias

Atomística

Bioquímica

Forças Intermoleculares

Mudança de fases

Eletroquímica

Densidade

Propriedades periódicas (tabela periódica)

Português:

Interpretação de texto

Intertextualidade

Concordância verbal e nominal

Ortografia

Livros obrigatórios (literatura)

Sintaxe

Figuras de Linguagem

Modernismo (Brasil e Portugal)

Morfologia