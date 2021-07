Gabi Martins explica motivo de ter engordado 10 kg após o BBB 20

Gabi Martins fez uma reflexão sobre a mudança que houve em sua vida após o BBB 20. Através dos Stories do Instagram, a cantora contou que engordou 10 Kg por conta da ansiedade após o confinamento.

“Quando saí, o Tiago me disse: ‘Você tem que colocar limite nas pessoas, o limite é importante’. Eu vi a dificuldade que tinha de falar um ‘não’. Eu tinha dificuldade de me posicionar, eu tive. Mas isso era a minha vida, entende? A vida que eu vivi naquele momento, que era de repressão até profissional, não vou mentir. Eu só aceitava as coisas. Não questionava e falava: ‘Não gostei, não quero, vou fazer diferente’. Então, quando saí, que fui aprender. Mas como? Batendo na cara”, disse.

E seguiu: “Eu sabia que eu tinha que ir. Que não estava preparada, mas que tinha que ir meter a cara. Meti a cara, e depois fui aprendendo na marra. Mas valeu a pena. Sei que cometi muitas gafes lá dentro, não vou mentir. Às vezes tenho vergonha de muitas coisas, e é difícil lidar com isso. Mas sei que consegui tocar o coração de vocês, e sei que cada vez mais estamos mais conectados aqui e que posso, cada vez mais, mostrar quem sou. E posso mostrar, também, que eu erro. Que eu não sou perfeita. Mas está tudo bem, um dia de cada vez. Eu só quero ser feliz desse jeito”.

Durante o desabafo, Gabi falou sobre o momento difícil que viveu. “Eu consigo falar disso hoje, que é algo que foi tão difícil para mim. Minha ansiedade chegava a ser tanta – ainda mais naquele período em que não estava muito bem – que engordei dez quilos. Eu descontava na comida, porque não conseguia falar para as pessoas o que estava sentindo. Me senti desconfortável em vários momentos, não conseguia me posicionar e descontava na comida como se fosse um refúgio” “Hoje eu entendo tudo o que fiz. Dá vontade de voltar? Dá. Mas dá vontade, também, de pegar tudo o que aprendi, jogar lá na frente e falar: ‘Na próxima vez, farei diferente’. Eu não sou uma pessoa que levo rancor, sou muito de boa com as coisas. Se fiz mal a alguém, peço mil desculpas. E para as pessoas que me magoaram, está tudo bem. A vida é feita de ciclos”, concluiu.