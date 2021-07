Gabi Martins mostra aos seguidores como acorda Tierry; veja

Gabi Martins dividiu com os fãs na manhã desta terça-feira (20) como acodar o namorado, Tierry. No vídeo publicado nas redes sociais, a cantora aparece ainda de pijama subindo na cama e dançando em cima do cantor.

O clima com os fãs, no entanto, não esteve tão bom há um tempo. A ex-BBB se irritou depois que internautas defenderam a volta dela com Gui Napolitano. Os dois se conheceram e se relacionaram no Big Brother Brasil.