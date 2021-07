Gabigol comemora pouso de avião após vidente dizer jogador derrubaria o voo

Rio de Janeiro, RJ, 15 (AFI) – Após episódio envolvendo uma vidente, que teria tido uma “visão” que caso o Gabigol viajasse com o Flamengo para a Argentina o avião cairia, Gabigol postou um vídeo “respondendo” em seu Instagram comemorando a chegada do avião em segurança, no Rio de Janeiro.

Lene Sensitiva é o nome da vidente que disse sobre a queda do avião. Ela tentou contato com o jogador e com o clube, que ignoraram a suposta previsão.

Gabigol e elenco do Flamengo comemorando o pouso do avião no Rio de Janeiro

OUTRAS PREVISÕES

Ela ficou conhecida por por prever a morte de Ricardo Boechat e da saída do Faustão da Globo.

FINAL FELIZ

O importante é que toda delegação flamenguista pôde ir e voltar e segurança, sem que nenhum desastre acontecesse.