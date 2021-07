Gabriel O Pensador grava clipe polêmico e fala sobre censura

O cantor Gabriel O Pensador lançará nesta quarta música e clipe de “Patriota comunista” nas plataformas digitais. O rapper, no entanto, afirmou que está sofrendo intimidação e tentativas de censura da sua canção, que teve o clipe gravado em um cemitério de São Paulo e foi anunciado com a imagem dele deitado em um caixão.

Segundo Gabriel, a canção fala das pessoas que morreram no último ano no Brasil, não apenas de Covid-19, mas também de outras causas. Entre elas, está o seu próprio pai, o médico Miguel, que morreu com graves problemas respiratórios em abril de 2020.