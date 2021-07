Gal Costa nas Olimpíadas: entenda a semelhança que gerou memes na internet

Você sabia que a cantora Gal Costa também é nadadora olímpica? No auge dos seus 75 anos, ela surpreendeu os brasileiros ao se classificar em segundo lugar nos 800 metros livres da natação. Brincadeiras a parte, o ótimo desempenho do nadador Guilherme Costa, ‘xará’ de Gal, causou um alvoroço nas redes sociais e até a artista decidiu entrar na brincadeira.

O meme ganhou vida por causa da abreviação do nome do atleta. Nas raias, o primeiro nome dos nadadores são abreviados e, por isso, ‘Guilherme Costa’ virou ‘G. Costa’. A associação estava feita e a internet logo se dirigiu às redes sociais do ícone da MPB para congratula-la pela classificação na final.

“Você precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina…”, escreveu uma fã da cantora fazendo referência ao grande sucesso Baby. “Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar”, brincou outro admirador se referindo à classificação em segundo lugar.

A cantora também se pronunciou no Twitter e agradeceu pela ‘torcida’. Confira:

Apesar da animação dos internautas, o nosso ‘Gal Costa da natação’ ainda não recebeu a tão sonhada medalha olímpica. A prova em questão era uma classificação para a final, que acontecerá na quarta-feira (28).