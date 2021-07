Gama-DF 0 x 0 Goianésia-GO – Nada de gols no Mané Garrincha

Brasília, BA, 17 (AFI) – No Estádio Mané Garrincha, em jogo válido pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, Gama e Goianésia ficaram no empate sem gols, na tarde deste sábado.

Com o resultado, o Goianésia fica na segunda colocação do Grupo 5, com 13 pontos e continua sem derrota na competição.

O Gama tem sete, está na sexta posição e completa seis jogos sem vitória na Série D – o Gama só venceu na estreia, vitória sobre o Jaraguá por 3 a 1

O JOGO

O jogo foi bem aberto no primeiro tempo, com as duas equipes buscando a equipe. Antes dos 25 minutos, o Gama tinha criado boas chances, uma delas, com Hugo Almeida, que chutou por cima. O Goianésia só chegou em lance de bola parada ou em chute de fora da área.

Embora as duas equipes procurassem o gol, faltou efetividade para os dois ataques do primeiro tempo. Felipe Menezes, aos 35 minutos, em chute de fora da área criou o lance de maior perigo ao gol do Goianésia para o Gama na primeira etapa.

ETAPA FINAL

No começo do primeiro temo, o Goianésia quase abriu o marcador com João Lucas, que de cabeça, mandou no travessão do Gama.

O time goiano voltou melhor e aos 13, Da Silva invadiu a párea pela esquerda e exigiu boa defesa de Victor Hugo.

O Goianésia seguia com mais posse de bola e comandando as ações da partida, mas pecava na hora da conclusão. Aos 35, Marcos Paulo fez linda jogada, cortou três marcadores, mas na hora do chute, bateu mal e desperdiçou grande chance para o Goianésia.

No final, os dois tims tiveram a chance de vencer o jogo, mas os goleiros dos dois times garantiram o zero no placar.

PRÓXIMOS JOGOS

No sábado (24), o Gama e Goianésia novamente se enfrentam na abertura do returno, fora de casa, às 16h, no estádio Valdeir Oliveira.