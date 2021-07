Gama-DF 1 x 1 Porto Velho-RO – Gamão sai na frente, mas leva empate nos acréscimos

Gama, DF, 31 (AFI) – Gama-DF e Porto Velho-RO fizeram um jogo equilibrado na tarde deste domingo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Com dois gols no final, os times empataram por 1 a 1 em partida realizada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Com o resultado, o Gama chegou a oito pontos, ainda na sétima e penúltima colocação do Grupo A5. Já o Porto Velho está em sexto lugar com nove pontos.

O JOGO

O Gama começou melhor no jogo e logo aos 12 minutos teve boa chance com Íkaro. Ele cobrou bem uma falta da intermediária, mas o goleiro defendeu. Depois, em jogada ensaiada de escanteio, Mailson apareceu livre na área, mas finalizou mal.

Aos 29, o Porto Velho assustou, também em lance de bola parada. Após cobrança de falta, Maurício cabeceou no travessão, mas o árbitro marcou falta do jogador.

SEGUNDO TEMPO

No segundo tempo, o Gama teve duas boas chances em chutes de fora da área, com Íkaro e Mailson, mas ambas defendidas pelo goleiro.

As emoções ficaram mesmo para o final. Aos 39 minutos, o Gama abriu o placar com Íkaro. Após boa jogada na esquerda, ele recebeu livre na área e chutou de primeira.

Mas o Porto Velho não desistiu e chegou ao empate aos 49 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola ficou viva na área e o zagueiro Maurício cabeceou bem para deixar tudo igual.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo sábado para a décima rodada. Às 15h, o Gama fará clássico com o Brasiliense-DF, novamente no Mané Garrincha. Um pouco mais tarde, às 16h30, o Porto Velho recebe a Aparecidense-GO, no Estádio Aluizio Ferreira, em Porto Velho (RO).