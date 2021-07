GAS-RR 2 x 0 Atlético-AC – Emoção apenas no final só leva alegria para um

Boa Vista, RR, 24 (AFI) – Na luta dos últimos colocados, ganhou aquele que estava à frente. No Canarinho, o GAS-RR recebeu o Atlético-AC, pela oitava rodada, e conseguiu o segundo triunfo no Campeonato Brasileiro Série D por 2 a 0. Os gols foram marcados por Lídio e Tiago Amazonense na segunda etapa.

Com a vitória, o GAS chega a oito pontos e sobe para sexto lugar. O G4 está a quatro, mas os times na zona de acesso ainda entram em campo no domingo. O Atlético continua na lanterna (8°) com apenas uma vitória e quatro pontos somados.

DOCE ILUSÃO

Logo de cara, aos cinco minutos, o GAS mandou a bola ao fundo das redes com Alexandre Pinho. O lateral-esquerdo recebeu cruzamento e, livre, fez o gol. A liberdade, porém, era por conta de que ele estava à frente da defesa e o árbitro marcou o impedimento.

O lance ainda no início, porém, não foi um cartão de visitas. Em raros momentos, os times conseguiram levar perigo ao goleiro adversário. A partida ficou bastante disputada no meio de campo e os jogadores se irritavam com o desempenho.

Aos 29 minutos, o GAS teve mais uma oportunidade para tirar o zero do placar Robemar desviou a bola pelo alto e Chaveirinho entrou sozinho na área, mas o Miller cresceu e evitou o gol. Mais tarde, aos 40, o Atlético reclamou de um toque na mão de Erick dentro da área, que realmente ocorreu. O árbitro, porém, interpretou como lance de jogo.

AGORA VALEU!

Na volta dos vestiários, o time da casa, novamente, colocou a bola para dentro nos primeiros minutos. Dessa vez, o gol foi validado. Chaveirinho cruzou na área e Alexandre Pinho, agora em posição legal, cabeceou. Miller espalmou, mas Lídio apareceu e marcou.

Na sequência, a partida melhorou. O GAS conseguiu criar em velocidade e o Atlético, mesmo sem aquela grande chance, finalizou contra a meta do adversário. As melhores jogadas ficaram para a reta final.

Aos 40 minutos, Luiz Henrique pegou a sobra e chutou com força. A bola tirou tinta da trave de Saulo, que só observou. Em seguida, os donos da casa tiveram a chance de matar a partida no contra-ataque puxado por Alexandre Pinho. Eram quatro contra um, mas o jogador decidiu chutar e desperdiçou.

No último lance, o GAS fechou a contagem. Em mais um lance rápido, Magrão bateu cruzado e Tiago Amazonense se lançou ao gramado para marcar o segundo gol dos donos da casa.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o GAS enfrenta o Fast-AM, fora de casa. O duelo será no sábado (31) às 18 horas. O Atlético tem mais uma difícil missão. Recebe, em casa, o líder Castanhal no domingo às 18 horas.