Até o dia 8 de agosto o principal assunto do mundo serão os Jogos Olímpicos de Tóquio. Com um ano de atraso, por conta da pandemia do novo coronavírus, as Olimpíadas começam oficialmente nesta segunda-feira (23). No time Brasil, entre os mais de 300 atletas que disputarão as provas e medalhas, tem alguns que chamam atenção não somente pelo desempenho no esporte, mas também pela beleza.