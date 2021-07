GetNinjas anuncia novas vagas para diversas áreas

O GetNinjas, empresa de internet brasileira considerada a maior plataforma online de contratação de serviços do país, acaba de anunciar novas vagas para diversas áreas. Com sede em São Paulo, a empresa tem oportunidades para trabalho presencial e, também, remoto, a depender da função desejada.

Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se as posições de Agile Master, Analista de Segurança da Informação, Analista de BackOffice, Analista de CRM, Analista de Dados, Analista de MIS Sênior, Analista de Parcerias, Analista de Performance, Product Manager, Pessoa Engenheira DevOps, Cientista de dados, dentre outras. A empresa, que atualmente oferece mais de 500 tipos de serviços dentro da plataforma, tem oportunidades também para estágio.

Os requisitos variam de acordo com o cargo escolhido e, claro, com o nível de senioridade, assim como o salário. Em contrapartida, os contratados pela GetNinjas têm direito a alguns benefícios, como plano de saúde (SulAmérica), plano odontológico (SulAmérica), vale alimentação, vale refeição e vale transporte ou estacionamento, assim como acesso ao

Programa GetWell, que oferece sessões de psicoterapia gratuita para todos os colaboradores que tenham interesse. A empresa conta, ainda, com Yoga e Ginástica Laboral, além da possibilidade de trabalho home office.

Como se candidatar às vagas da GetNinjas

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela GetNinjas deverão acessar o site https://getninjas.breezy.hr/ e cadastrar o currículo para participar do processo seletivo.

A empresa ressalta que oferece a mesma oportunidade para todas as pessoas, independente de etnias, crença, gêneros, dando valor à diversidade e igualdade em todas as funções. Atualmente, 52% dos profissionais contratados pela GetNinjas se identificam como mulheres, 10% como pretos, 20% como pardos e 25% como LGBTQI+.