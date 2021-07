Gigante da capital paulista fecha patrocínio master com casa de apostas

São Paulo, SP, 8 (AFI) – Depois de conseguir sua primeira vitória no Brasileirão, nesta quarta-feira. O torcedor tricolor tem mais um motivo para comemorar, desta vez fora de campo. O São Paulo anunciou um patrocinador master para seu uniforme. trata-se da sportsbet.io, um site de apostas esportivas.

O vínculo é válido por três ano e meio, até o fim de 2024.

JÁ VAI ESTREAR

A marca já irá estampar o espaço central da camisa Tricolor neste sábado, no jogo contra o Bahia, às 19h, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Os valores que as partes acertaram não foram divulgados.

ONDE VAI APARECER

Além da frente, a marca irá aparecer nas costas da camisa. A marca irá trabalhar com conteúdos digitais, ativações em camarote do Morumbi e também estará na omoplata e nas costas do uniforme do time feminino, e da equipe de basquete.