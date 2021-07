Gil do Vigor decide abandonar ‘cachorrada’ e anuncia: ‘Tô me apaixonando’

Gilberto Nogueira, o famoso Gil do Vigor, surpreendeu os fãs nesta terça-feira (6) ao anunciar que está prestes a abandonar de vez a cachorrada. A declaração aconteceu após o ex-BBB comentar que não conseguiu seguir em frente com um gringo que teve interesse nele.

“Teve uma vez que tinha um alemão bem vigoroso. Meu inglês era bem ruim e tal e eu nem imaginei que ele ia me querer, até porque eu estava bem desarrumado na festa. O homem veio na minha direção, disse que me queria e me beijou no meio de todo mundo”, contou o pernambucano, que não foi em frente com a ficada. “Fiquei achando que era errado”, explicou.

O mais surpreende veio depois, quando o economista enfatizou que está vivendo uma nova fase na vida amorosa. “Mas agora eu sou um novo homem! Quero mais cachorrada não! Acho que eu tô me apaixonando!”, soltou, sem dar mais detalhes do possível felizardo.