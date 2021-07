Gil do Vigor expõe revolta após irmã ser ‘destratada’: ‘Não vou me calar’

Nesta sexta-feira (2), Gilberto Nogueira, o famoso Gil do Vigor, expôs sua indignação após revelar que a irmã foi “destratada”. Sem citar qual das duas familiares teria sido atacada, o economista frisou que não iria tolerar esse tipo de atitude e iria expor sempre que acontecesse.

“Minha irmã sempre sendo destratada! Por que? Por que ela é uma mulher preta? Desta vez não vou me calar! Estou indignado”, escreveu Gil, que disse ainda que seu coração “dói vendo isso”.

Nos comentários os fãs do ex-BBB deixaram mensagens de apoio. “Sinto muito, Gil. Ela é maravilhosa, não merece passar por isso. Tem que processar todo mundo!”, destacou um admirador. “Essas mer**s só param quando a gente abre a boca. Então, não deixa para lá”, complementou outro.

Cabe ressaltar que, no mês passado, Janielly Nogueira, uma das irmãs do global, relatou que foi vítima de racismo em uma loja de São Paulo. Segundo ela, ao entrar no estabelecimento, a vendedora ignorada sua existência e dava atenção apenas para a assessora de imprensa de sua mãe.

“Passei por um constrangimento tão grande. Passei por uma loja para comprar uma bolsa, uma loja meio cara. Estávamos eu e a assessora [de imprensa] da minha mãe, que por sinal é galega, branquinha”, disse. “E a vendedora não falou comigo, não deu atenção. Pediu um cadastro só para a assessora da minha mãe, por ser branca e eu, preta. Fico impressionada como as pessoas ainda têm essa visão, de cores. Está doendo”, desabafou.

Veja: