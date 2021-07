Gil do Vigor surpreende ao revelar quanto tempo irá morar nos Estados Unidos

Após ver sua vida mudar completamente após a participação do BBB 21, Gil do Vigor está prestes a dar um novo passo profissional, ingressando no pós-doutorado em Economia. Com tudo pronto para embarcar para os Estados Unidos, o ex-brother revelou quanto tempo deve passar por lá.

“Vou embora, eu já tenho até a data: 3 de setembro. Vou me regozijar e lutar, porque a batalha é grande. Ficarei lá entre quatro e seis anos, porque a parte que eu estudo tem métodos quantitativos, então dura um pouquinho mais”, explicou durante a Super Dança dos Famosos deste domingo (4).

Apesar da obrigatoriedade de passar grande parte do tempo no exterior, Gilberto já tem feito planos para passar as férias de verão no Brasil – nos EUA ocorre, geralmente, entre os meses de maio e agosto.

“Tem férias de verão e vou vir para o Brasil. ‘Mainha’ está aqui, minha família tá aqui e meus amigos também. Mas a maioria do tempo estarei lá vigorando”, destacou.

Além disso, o economista já está pensando em formas de conseguir conciliar os estudos com os trabalhos de influencer: “Então, olhe, eu já dividindo meu tempo. Minha paixão são os estudos e é minha prioridade. Então, vou tirar uma vez por semana, provavelmente, aos sábados para vigorar. Vou estar preparando meus conteúdos e continuar minhas publicidades que agora estou chique e ganhando dinheiro. Graças a Deus, tô rico”.