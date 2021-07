Gil e Juliette trocam elogios em reencontro: ‘Viva Nordeste’

Gil e Juliette se reencontraram para a gravação do documentário ‘Você nunca esteve sozinha’. Na noite desta terça-feira (27) o pernambucano compartilhou no instagram um registro dos bastidores do reencontro e os dois nordestinos trocaram elogios na publicação.

“Vocês estavam preparados para essa foto? Um prazer participar do documentário de Ju, que transparece a garra de uma mulher nordestina, arretada e para quem eu desejo muito sucesso. Aliás, ela já é puro sucesso! Vocês assistiram? Viva, Juliette; viva, nosso nordeste; e viva, Gilette”, escreveu ele na legenda.

A campeã do BBB 21 retribuiu o carinho. “Oun… Você um guerreiro, Gil. Que Deus continue abençoando os nossos caminhos. Estarei sempre torcendo pela sua felicidade”, comentou.