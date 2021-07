Gil estará no próximo episódio de ‘Você Nunca Esteve Sozinha’, documentário de Juliette

Durante o episódio, os dois irão relembrar os momentos mais marcantes do reality e conversar sobre o afastamento e reaproximação durante o jogo.

Além da conversa com Gil do Vigor, a presença de uma artista promete emocionar os telespectadores. A cantora Maria Gadú também participará do quarto episódio do documentário e levará Juliette aos prantos. Durante o programa, a paraibana cantou a composição de Gadú ‘Dona Cila’ em homenagem à irmã Juliene, que faleceu com apenas 17 anos.