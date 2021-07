Giovanna Ewbank recebeu nesta quinta-feira (15) a vacina contra a Covid-19 em Portugal. A esposa de Bruno Gagliasso exibiu um clique com o curativo no instagram. “Vacina boa é vacina no braço! Não importa em qual lugar do mundo! E eu tô apaixonada pela minha!”, escreveu na legenda.

