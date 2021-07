Giovanna Ewbank encanta ao compartilhar estilo de Bless na piscina: ‘Como você é lindo’

A apresentadora Giovanna Ewbank, que se mudou recentemente para Portugal ao lado dos filhos, encantou os internautas ao compartilhar um lindo registro do pequeno Bless, que estava aproveitando um dia de sol com muito estilo.

O herdeiro surgiu usando óculos de sol, emprestado de uma amiga, e ainda posou para as fotos. A esposa de Bruno Gagliasso não resistiu e encheu o pequeno de elogios: “Bless do céu, como você é lindo, filho! Quando o seu filho sabe o que é ser gato e ter estilo próprio desde pequeno! Pegou o óculos da tia e falou “nossa que estileira esse óculos, posso usar?” depois mandou um “tira uma foto aí” viu a foto, gostou, achou “estiloso” como ele mesmo disse e voltou pra piscina!”, disse ela impressionada.

Ao fim, ela mandou um recado para a dona dos adereços: “Só acho que ela tinha que dar esse óculos pra ele, não acham?”, questionou.

Nos comentários, os internautas ficaram encantados com os cliques. “Para! Ele é muito lindo”, enfatizou uma seguidora. “Uma pessoa com estilo não quer guerra com ninguém”, brincou outra.

Veja: