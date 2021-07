Goianésia-GO 1 x 0 Nova Mutum-MT – Gol no finalzinho coloca os goianos no topo da Série D

Goianésia, GO, 10 (AFI) – Num jogo em que os times tentaram se impor mais na parte física do que na técnica, o Goianésia-GO venceu o Nova Mutum-MT por 1 a 0, no estádio Valdeir Oliveira, em Nova Mutum (MT), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O único gol da partida foi marcado por Flávio no final do segundo tempo.

Com a vitória, o time goiano assumiu a liderança isolada do Grupo A5 com 12 pontos ganhos. Já o Nova Mutum estacionou nos nove pontos e caiu para o quarto lugar na chave. União Rondonópolis-MT e Aparecidense-GO ultrapassaram o time com as vitórias e estão com 11 pontos.

AJUDAR NA BRIGA…

O duelo entre os dois primeiros colocados do Grupo A5 prometia bastante. Dentro de campo, porém, o que predominou foram as confusões. Os ânimos estavam tão quentes quanto o clima em Goianésia.

A única chance na primeira etapa foi com Jean Lucas, um dos que buscavam apenas jogar bola. O Goianésia rodou a bola até chegar no meio-campista. Ele tirou do marcador e, de fora da área, arriscou. Gabriel Monteiro foi no cantinho para evitar o gol.

CONTINUOU IGUAL

A conversa nos vestiários não aliviou os nervos. Logo no primeiro minuto, rolou discussão e cartão amarelo para os dois times. João Lucas pelo Goianésia e Gustavo Nogy pelo Nova Mutum.

O Goianésia, apesar do jogo truncado, era melhor. Buscava trabalhar a posse e criava mais oportunidades. O Nova Mutum, porém, quase abriu o placar com Matheus de cabeça. O goleiro Artur pulou no ângulo, mas viu a bola sair.

Foto: Facebook do Goianésia

MUTUM CRESCE, MAS GOIANÉSIA DECIDE

Com o passar do tempo, o Nova Mutum se soltou. O time trocou mais passes, saiu em contra-ataques e assustou Artur. Na melhor chance, Hugo arrancou do meio de campo, driblou um zagueiro e, já na área, concluiu para fora.

O jogo caminhava para o final e o empate parecia ser o resultado final. O zagueiro Tiburcio porém, ensinou aos atacantes como vencer uma partida.. Após cruzamento de João Lucas, Tiburcio subiu mais alto que a defesa e cabeceou para o fundo das redes. O relógio marcava 43 minutos.

A partida teve mais uma paralisação para brigas e discussões, só que não houve tempo para outros gols.

PRÓXIMOS JOGOS

O Goianésia voltará a campo no próximo sábado para enfrentar o Gama, às 16 horas, no Mané Garrincha, em Brasília (DF). Enquanto o Nova Mutum jogará domingo contra o Porto Velho, às 16 horas, no Valdir Doilho, em Nova Mutum (MT).