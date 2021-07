Goianésia-GO 2 x 1 Gama-DF – Teve promessa de ‘bicho’ no vestiário?

Goianésia, GO, 24 (AFI) – O Goianésia-GO segue invicto no Campeonato Brasileiro Série D, mas não foi fácil. Pela oitava rodada no estádio Valdeir José de Oliveira, o Gama-DF abriu o placar com Mailson, na primeira etapa, porém, os donos da casa se impuseram após o intervalo e, em dois minutos, viraram com Wallace (contra) e Yago.

O Azulão é o líder isolado do Grupo A5 com 16 pontos em oito jogos. O segundo colocado Brasiliense-DF, tem 14. O Gama perdeu a oportunidade de se aproximar do G4 e estacionou na sexta colocação com sete pontos. Agora, são cinco de distância.

MANDANTES MELHORES, MAS DESPROTEGIDOS

Como era esperado, o líder começou com maior posse de bola e no campo de ataque. O Goianésia, porém, não encontrava espaços na boa defesa adversária. Quem se deu bem foi o Gama.

No contra-ataque, Jeferson mal passou pelo meio de campo e lançou com maestria Mailson. O atacante foi mais rápido que os zagueiros do Azulão, driblou o goleiro e abriu o placar. O Goianésia voltou a se impor e levou perigo a Victor Hugo em algumas oportunidades, mas nada de bola na rede.

CONVERSA NO INTERVALO FUNCIONA

Na volta dos vestiários, os donos da casa mostraram o descontentamento com o resultado desde o início. Em menos de dez minutos, o time teve três chances, na bola aérea, para marcar. A primeira foi para fora, a segunda, exigiu boa defesa e a terceira, explodiu na trave.

Não demorou para o Goianésia empatar e virar. Aos 12 minutos, Rafael Soares cruzou e João Lucas finalizou. A bola foi rasteira e o Gama conseguiria, porém, se atrapalhou. O corte parcial bateu em Wallace e terminou nas redes.

Dois minutos depois, em novo cruzamento de Rafael Soares, a defesa do Gama, novamente, afastou parcialmente e a redonda ficou limpa na área. Yago chegou primeiro e, com categoria, colocou no cantinho de Victor Hugo.

GAMA QUASE FOI BUSCAR

A superioridade do Goianésia, minou a força do Gama. Após a virada, o time da casa continuou com o domínio e só não ampliou por conta da boa atuação de Victor Hugo, apesar dos gols sofridos, e de Wallace. O zagueiro fez conta, mas tirou em cima da linha o que poderia ser o terceiro tento.

Os visitantes, porém, decidiram pressionar na reta final. O jogo tranquilo, no segundo tempo, para Artur, se transformou. O Gama foi ao ataque com tudo e deixou o Goianésia recuado. Faltou, porém, caprichar na conclusão das jogadas.

Na próxima rodada, o líder Goianésia enfrenta o Nova Mutum-MT, fora de casa, no domingo (01) às 16 horas. O Gama recebe, no dia anterior, o Porto Velho, que também tem sete pontos, no Mané Garrincha às 16 horas.