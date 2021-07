Goiás 0 x 0 Londrina – Muito movimento, mas nada de gols em duelo dos opostos na Série B

Goiânia, GO, 17 (AFI) – Goiás e Londrina fizeram um jogo bastante movimentado com chances para os dois lados, mas não saíram do empate por 0 a 0, neste sábado à tarde no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO) pela 12.ª rodada. Com o resultado, os donos da casa seguem na briga pelo G4 – zona de acesso – e o adversário continua na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com o resultado, o Goiás chegou aos 20 pontos e está na quarta colocação, mas pode perder algumas posições com o decorrer da rodada. Já o Londrina, que venceu apenas uma partida em 12 jogos, segue na 20ª e última colocação, com apenas oito pontos. O time paranaense vinha de quatro derrotas seguidas.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo começou bastante equilibrado, com as duas equipes trocando passes no meio-campo e buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Logo aos cinco minutos, o Londrina teve duas boas chances com Marcelo Freitas e Felipe Vieira, mas em ambos Tadeu conseguiu fazer a defesa. A resposta do Goiás veio aos 19, quando Élvis bateu cruzado e César conseguiu espalmar para fora.

A partir daí, o Goiás cresceu na partida e passou a criar as melhores chances. Aos 33 minutos, Dadá Belmonte cruzou na área, mas a bola passou por todo mundo. Na sobra, Dieguinho rolou para trás e Artur chegou batendo, mas mandou para fora. Nos minutos finais, o duelo continuou movimentado, mas mesmo assim o primeiro tempo terminou com o empate sem gols.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o time da casa teve duas boas oportunidades de tirar o zero do placar, nos dez primeiros minutos. Aos dois, Apodi soltou o pé da entrada da área e César teve que se esticar todo pra fazer a defesa. Já aos nove, Bruno Mezenga recebeu um toque açucarado vindo da direita e chutou firme, mas dessa vez o goleiro do Londrina fechou o ângulo para fazer a defesa.

Depois disso, o ritmo da partida caiu um pouco, devido as muitas substituições e diversos cartões amarelos que foram distribuídos para ambas as equipes. A resposta do Londrina veio aos 31, Júnior Pirambu recebeu de costas para o gol, girou e bateu forte, mas mandou por cima do gol. Nos minutos finais, ambos os times foram para o tudo ou nada para tirar o zero do placar, mas sem sucesso.



CONFIRA ALGUMAS FOTOS DO DUELO

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times já voltam a campo na próxima terça-feira (20) para a disputa da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Às 19h, o Goiás visita o Botafogo-RJ, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. No mesmo horário, o Londrina recebe o Confiança, no Estádio do Café.