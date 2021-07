Goiás 0 x 1 Náutico – Timbu mantém invencibilidade e dispara na liderança da Série B

Goiânia, GO, 09 (AFI) – O Náutico é mais líder do que nunca da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, o time pernambucano visitou o Goiás e venceu por 1 a 0, no Serrinha, em Goiânia (GO), pela décima rodada. O único gol da partida foi marcado por Jean Carlos no segundo tempo.

A vitória mantém o Náutico na liderança isolada, agora com 24 pontos. São quatro pontos a mais que o vice-líder Coritiba, com 20. Assim, o time pernambucano ficará por pelo menos mais uma rodada na primeira posição do campeonato.

Além da liderança isolada, o Náutico segue sendo o único time que ainda não perdeu até agora. São sete vitórias e três empates em dez rodadas.

Já o Goiás voltou a perder após quatro jogos invicto, ficou com os mesmos 16 pontos, mas agora caiu para sexto lugar.

MUITO EQUILÍBRIO

Goiás e Náutico fizeram um primeiro tempo bastante equilibrado, mas sem muita criatividade. Os goianos tiveram ligeira superioridade e tiveram a melhor oportunidade de gol aos 22 minutos, quando Bruno Mezenga arriscou de fora da área e acertou a trave do goleiro Jefferson.

Num dos raros momentos em que teve tranquilidade para trocar passes no campo ofensivo, o Náutico colocou o goleiro Tadeu para trabalhar. Aos 35, Jean Carlos cobrou falta, a bola fez curva e forçou o camisa 1 a fazer boa defesa, mandando para escanteio.

GOIÁS MELHORA, MAS TIMBU VENCE

No segundo tempo, o Goiás melhorou em campo e pressionou o Náutico de forma bastante intensa durante 20 minutos. Aos 17, Alef Manga foi lançado, driblou o goleiro Jefferson e finalizou para o gol. Porém, o zagueiro Camutanga salvou em cima da linha, evitando o primeiro gol no placar. Um lance incrível no Serrinha.

Só que quem abriu o placar foi o Náutico. Aos 30 minutos, Jean Carlos cobrou falta, a bola bateu na barreira e voltou para ele, que finalizou no canto esquerdo do goleiro Tadeu. A bola ainda tocou na trave antes de parar no fundo das redes, dando números finais ao confronto na capital goiana.

PRÓXIMOS JOGOS

O Goiás volta a campo na quarta-feira para enfrentar o CSA, às 19 horas, no Rei Pelé, em Maceió (AL). Enquanto o Náutico jogará já na segunda-feira, quando receberá a Ponte Preta, às 20 horas, nos Aflitos, em Recife (PE).