Goiás 1 x 0 Operário – Vitória em confronto direto coloca Verdão no G4

Goiânia, GO, 30 (AFI) – O Goiás perdeu a chance de aplicar uma goleada no Operário, mas a vitória magra por 1 a 0 está de bom tamanho por se tratar de um confronto direto por uma vaga no G4. Na abertura da 15ª rodada da Série B do Brasileiro, os dois times se enfrentaram na tarde desta sexta-feira, na Serrinha, em Goiânia.

A reabilitação depois da derrota para a Ponte Preta, por 2 a 1, em Campinas, fez o Goiás chegar aos 26 pontos e entrar no G4. Por outro lado, o Operário estacionou nos 21 e, em nono lugar, corre o risco de perder posições no encerramento da rodada.

FOI MORNO

A partida começou fria na Serrinha devido ao alto número de passes errados, mas aos poucos foi esquentando. O Operário teve a chance de sair na frente nos pés de Ricardo Bueno aos 28 minutos depois de David Duarte derrubar Leandrinho dentro da área. O artilheiro pegou mal e desperdiçou a cobrança de pênalti. A bola saiu por cima.

Na sequência, o Goiás respondeu em chute rasteiro de Alef Manga. Simão fez a defesa parcial e contou com a sorte depois da bola acertar o travessão. Ainda antes do intervalo, o Operário chegou outra vez com perigo em finalização de Rafael Chorão. Tadeu espalmou para escanteio.

VERDÃO VOLTA COM TUDO

A bronca de Marcelo Cabo no intervalo parece ter surtido efeito. Logo aos quatro minutos, Elvis cobrou falta, a zaga afastou parcialmente e sobrou para Rezende bater rasteiro. A bola ainda desviou em Reniê e saiu do alcance de Simão. Na sequência foi a vez de David Duarte levar perigo em chute colocado.

O jogo ficou aberto na Serrinha, com o Operário buscando o empate e dando espaços para os contra-ataques do Goiás. Em um dele, Alef Manga recebeu lançamento de Elvis e parou no goleiro Simão. Luan Dias também teve boa oportunidade. Simão voltou a parar Manga mais duas vezes antes do fim da partida.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira, pela 16ª rodada. O Goiás enfrenta o Coritiba, às 19h30, no Couto Pereira, em Curitiba, e o Operário vai até Belém encarar o Remo, às 16 horas, no Baenão, em Belém.