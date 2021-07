Goiás anuncia 1,8 mil vagas de emprego para diversas funções

O fim de semana está recheado de vagas no Centro-Oeste brasileiro. Isso porque, o estado de Goiás acaba de anunciar 1,8 mil vagas de emprego para diversas funções, disponibilizadas por meio de um feirão virtual marcado para amanhã (24).

Intitulado “ConectaRH”, o evento é gratuito e será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube da FacUnicamps. Entre 8h e 12h, empresas de vários municípios do estado poderão divulgar as oportunidades e, quem sabe, encontrar o candidato ideal.

Esta é a 5ª edição do evento, que será realizado em uma parceria entre a empresa RH positivo e a Faculdade Unida de Campinas (FacUnicamps). Ao todo, são mais de 50 empresas inscritas e mais de 3 mil participantes inscritos até o momento.

Além das oportunidades de emprego, os candidatos poderão acompanhar uma palestra introdutória com dicas de como elaborar o currículo ideal, além de workshops de orientação de carreira. Haverá, ainda, um espaço para as empresas cadastradas se apresentarem e informações sobre como se candidatar.

Como participar

Os interessados em participar do feirão virtual deverão se inscrever pela internet até as 23h59 desta sexta-feira, dia 23 de julho.

Para efetivar o cadastro, é necessário preencher o formulário completo, com informações como nome completo, e-mail e telefone para contato. Após a inscrição, será enviado um e-mail de confirmação para o endereço informado pelo candidato.

