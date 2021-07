Goiás x Londrina – Apesar de não ser dos mais temidos, precisa tomar cuidado com Tubarão

Goiânia, GO, 16 (AFI) – O Goiás recebe neste sábado, o Londrina, na Serrinha, às 16 horas, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Se fosse para apostar, não tenha dúvidas que o Verdão seria recomendado. Todos os fatores jogam contra o visitante, mas o Esmeraldino precisa confirmar o largo favoritismo.

O Goiás é o quarto colocado com 19 pontos e está na briga por uma vaga no G4. A liderança ainda é distante – Náutico, com 25 – e o objetivo é se fortalecer na zona de acesso. O Londrina é o lanterna, com apenas sete pontos. Uma vitória, porém, pode tirar o time da degola.

NÃO DÁ PARA VENCER TODAS

Na décima rodada, o Goiás perdeu a primeira em casa por 1 a 0. O responsável foi o líder Náutico. Antes da derrota, o Esmeraldino estava com quatro vitórias em quatro jogos, com sete gols feitos e nenhum tomado.

O meio-campista Élvis, porém, comentou, durante a semana, que não tem clima ruim por conta do primeiro tropeço no Serrinha.

“Infelizmente, tivemos a primeira derrota em casa, a gente não contava com isso. O clima é positivo não tem crise, tem trabalho. Perdemos para o líder da competição, jogamos melhor no segundo tempo. O importante é estar sempre no G-4 ou pelo menos próximo para buscar o acesso no fim.”

Foto: Twitter oficial do Goiás

SEM TEMPO, IRMÃO

O Londrina apresentou Márcio Fernandes como novo treinador na quarta-feira. A fase do Tubarão, com certeza, não é das melhores. Além da troca no comando técnico e a lanterna, o artilheiro da temporada passada, Adenílson, rescindiu o contrato.

Márcio Fernandes entende que um dos primeiros passos para a reação é recuperar o lado psicológico. Assim como Adenílson, outros jogadores também podem não estar empolgados.

“A falta de confiança e a questão psicológica acarretaram alguns problemas, mas vejo uma qualidade muito boa nos jogadores que estão aqui. A gente não tem tempo a perder. É uma competição muito difícil, uma vitória hoje te coloca em uma situação muito melhor, passa dois ou três times.”

Foto: Twitter oficial do Londrina

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O treinador Pintado deverá fazer algumas mudanças para o confronto. Alef Manga, Caio Vinícius e Reynaldo levaram o terceiro cartão amarelo, na última partida, e são desfalques. As boas notícias são que David Duarte e Apodi retornam.

O zagueiro estava suspenso, também pelo acúmulo de cartões amarelos, e joga na vaga de Reynaldo. O lateral-direito pode entrar na vaga de Ivan, após se recuperar de um desconforto muscular. As dúvidas estão na frente. Madison e Daniel de Pauli disputam a posição de Caio, enquanto Diego é o mais provável para entrar no lugar de Alef Manga.

Foto: Rosiron Rodrigues/Goiás

O estreante Márcio Fernandes também precisará mudar e improvisar para o duelo contra o Goiás. Os laterais-direito Ricardo Luz, lesionado, e Talison, não relacionado, são as ausências. Ambos se juntam aos machucados Mossoró, Salatiel, Marciel e Victor Daniel. O retorno atende pelo atacante Sáfira, estava suspenso, que deve recuperar a titularidade.

O treinador, então, tem de escolher entre o volante Luan Marchiori e o meio-campista Matheus Bianqui para exercer a função. Ao deslocar um deles, porém, Márcio precisa colocar alguém na faixa central. Danilo e Celsinho são as principais opções.