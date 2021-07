Gol contra o São Paulo traduz boa sequência de Gustavo Henrique

Rio de Janeiro, RJ, 26 (AFI) – No último domingo, o Flamengo aplicou uma goleada de 5 a 1 sobre o São Paulo. Além dos três gols de Bruno Henrique, o gol de Gustavo Henrique também foi destaque. O zagueiro parece viver o melhor momento com o técnico Renato Gaúcho.

O zagueiro viveu momentos de muita contestação com Rogério Ceni. Foi o quinto com dele com a camisa Rubro-negra.

FINALMENTE SAIU

Gustavo Henrique comentou sobre a importância do gol.

“Gol importante, estava batendo na trave. Graças a Deus, saiu. O mais importante foi o empenho de todo mundo, dedicação, e é isso daí. Estamos no caminho certo, é só continuar evoluindo“, disse o defensor após a partida.

DEVE SER POUPADO

Com sequência de cinco partidas, Gustavo Henrique deverá ser poupado na primeira partida das oitavas de fina da Copa do Brasil, contra o ABC, na quinta-feira. Renato Gaúcho irá definir ao longa desta semana, mas deve dar descanso a alguns atletas.

FLAMENGO: Renato Gaúcho exalta começo com 100% de aproveitamento e garante ‘mentalidade vencedora’ na equipe: “Não gosto de perder nem par ou ímpar”