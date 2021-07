Goleiro do Internacional deve assinar com o Bahia ainda nesta semana

Porto Alegre, RS, 6 (AFI) – Após ir perdendo a vaga de titularidade e virar terceiro goleiro, Danilo Fernandes encaminha sua saída do Internacional e deve fechar com o Bahia. O atleta se despediu do companheiro e deve embarcar para Salvador nesta quarta-feira.

A decisão de sair foi em comum acordo com o clube. O Inter reduz a folha salarial e Danilo vai atrás de mais oportunidades. O arqueiro defendeu a camisa colorado por cinco temporadas.

SONDAGEM DE OUTROS CLUBES

O jogador tinha vínculo com o clube colorado até o final deste ano e está livre para assinar com outro clube. O Sport era um dos clubes interessados em sua contratação. E o Vasco tentou sua chegada antes de fechar com Vanderlei, do Grêmio.

RECUPERADO FISICAMENTE

Danilo passou por uma cirurgia de correção na hérnia de disco e na região lombar em abril, mas está recuperado e pronto para voltar a treinar e jogar.