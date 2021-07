Golfinho é resgatado no Porto da Barra neste sábado (3); veja fotos

Um golfinho foi resgatado na praia Porto da Barra na manhã deste sábado (3). Agentes da Guarda Civil Municipal de Salvador (GCMS) atuavam na fiscalização das praias quando foram informados sobre um golfinho que estava ferido e não conseguia sair da beira do mar.

Os agentes solicitaram reforço do Grupo Especial de Proteção Ambiental (GEPA), da própria GCMS, além de solicitar apoio do Instituto de Mamíferos Aquáticos (IMA).

Foto: Divulgação/GEPA



Duas biólogas do IMA chegaram ao local, participaram da ação e com o apoio do GEPA encaminharam o animal para o Instituto.