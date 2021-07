‘Golpe do delivery’: saiba como se proteger

A modelo Yasmin Brunet perdeu R$ 7,9 mil no que se pode chamar de “golpe do delivery”. Ela contou como aconteceu o ato criminoso em suas redes sociais.

O golpe foi aplicado por meio do aplicativo Rappi que afirmou que “lamenta o ocorrido” e “que o caso já foi resolvido junto à usuária”

Veja como o golpe foi aplicado:

Golpe da taxa extra

Este não é o primeiro golpe da taxa extra do delivery divulgado. A prática tem se tornado cada vez mais frequente.

Por isso, os aplicativos de comida passaram a incluir a mensagem que nenhum pagamento extra deve ser realizado no momento da entrega em casos de pagamento online.

O visor quebrado é outra estratégia, já que os valores cobrados não podem ser visualizados pelo cliente, por isso é importante ficar atento antes de digitar a senha no cartão.

E desconfiar de cobranças de taxas ou solicitação para cancelar o pedido.

O aumento desses golpes foi de 186% no Estado de São Paulo, de acordo com informações do Procon local. De 87 casos de janeiro a maio de 2020, a quantidade saltou para 249 no mesmo período de 2021.

Veja dicas do Procon-SP, enviadas ao G1:

Importante mencionar que é possível entrar em contato com o restaurante pelo próprio chat disponível dentro do aplicativo.

É preciso ficar atento e recusar o pagamento de qualquer cobrança extra ou pedidos de cancelamento do pedido.

Confira a nota do Rappi sobre o caso:

O Rappi lamenta o ocorrido e esclarece que o caso já foi resolvido junto à usuária. A empresa reitera, ainda, que não opera com máquinas de cartão de crédito ou débito e reforça que não há nenhuma prática de cobrança de taxa extra. Caso o usuário queira dar gorjetas ao entregador, isso também deve ser feito por meio do aplicativo para garantir a segurança de todos. O Rappi instrui todos os seus entregadores parceiros a cumprirem integralmente as regras e as leis, sendo expressamente rechaçadas as condutas contrárias.

O Rappi ainda disponibiliza em seu aplicativo um canal de atendimento aos clientes — em que é possível reportar qualquer problema na plataforma —, e recomenda que, caso lesados, os usuários façam boletim de ocorrência e registrem pedido de cancelamento na operadora de cartão de crédito.

A companhia informa que sempre analisa os casos reportados, toma as medidas necessárias de acordo com os Termos e Condições do aplicativo e está à disposição dos órgãos competentes para quaisquer necessidades de esclarecimentos. A empresa, estruturou, inclusive, uma equipe que trabalha em conjunto com as polícias civil e federal para identificar o modus operandi das fraudes, como os locais mais utilizados e o perfil do fraudador”.