Governador do RS, Eduardo Leitte namora pediatra capixaba; saiba quem é

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), revelou publicamente, em entrevista ao programa “Conversa com Bial” desta quinta-feira, ser homossexual. Durante o papo, ele fala que namora há 11 meses um médico pediatra, sem revelar o nome. Trata-se do capixaba Thalis Bolzan, de 30 anos.

“Eu nunca falei sobre um assunto que eu quero trazer pra ti no programa, que tem a ver com a minha vida privada e que não era um assunto até aqui porque se deveria debater mais o que a gente pode fazer na política, e não exatamente o que a gente é ou deixa de ser”, disse Leite ao apresentador Pedro Bial.

Nas palavras do governador, de 36 anos, “nesse Brasil com pouca integridade a gente precisa debater o que se é”.

“Saio com meu namorado para jantar fora, não escondo isso de ninguém. Mas sempre ficava algum burburinho, algum tipo de ilação, a piadinha que o próprio presidente fez, os ataques feitos por outros políticos. Isso não é justo, não é correto, não é tolerável”, afirmou ele.