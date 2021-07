Governo cortou Auxílio Emergencial de mais d 2 milhões em 2021

Mais de 2 milhões de brasileiros que começaram a receber o Auxílio Emergencial em abril deste ano, não estão recebendo mais o benefício em questão. Quem está dizendo isso é o próprio Ministério da Economia. Os cortes aconteceram por diversos motivos e foi o Dataprev que acabou analisando isso.

É que de acordo com as informações do Governo Federal, o Auxílio Emergencial deste ano está reanalisando a situação das contas do programa. A ideia é evitar que milhares de pessoas recebam o dinheiro do benefício sem ter mais direito a ele. E aqui as reanálises não investigam apenas as possíveis fraudes nos perfis.

De acordo com o Dataprev, eles também analisam a questão da atualização dos dados de cada cidadão. Então se alguém, por exemplo, passou a ter um emprego formal, essa pessoa não vai mais poder receber o dinheiro do benefício. Em regra geral, ela não precisa devolver aquilo que ganhou anteriormente, mas não recebe as parcelas seguintes.

Só entre este os meses de maio e junho, o Governo realizou o corte do benefício de cerca de 1,1 milhão de pessoas. De acordo com o Ministério da Cidadania, essa foi a soma dos bloqueios do Dataprev e da Controladoria Geral da União (CGU). Os dois órgão verificam as irregularidades no recebimento do benefício.

Por causa dessa queda no número de beneficiários, o Governo Federal está gastando cada vez menos com os pagamentos do Auxílio Emergencial. A cada mês que passa, eles passam a fazer repasses menores. De acordo com as informações oficiais, tudo começou com um gasto de R$ 8,9 bilhões em abril e parou com a liberação de R$ 8,5 bilhões agora em junho.

Mães solteiras

Boa parte dos beneficiários que tiveram o corte acabaram indo mostrar indignação nas redes sociais. É que de acordo com essas pessoas, o bloqueio aconteceu por motivos injustos. Eles afirmam que não mudaram de situação nesta pandemia.

Você Pode Gostar Também:

O Dataprev, no entanto, afirma que todos os bloqueios acontecem depois de uma rígida reanálise dos dados. De qualquer forma, membros do órgão disseram que as pessoas que passaram pelo bloqueio possuem o direito de fazer a contestação em até dias úteis depois do cancelamento.

No entanto, vários cidadãos afirmam que o botão de contestação não apareceu na hora de consultar os dados da conta do Auxílio Emergencial. É que nem todo mundo que passou pelo bloqueio está tendo direito de contestar o resultado junto ao Dataprev

Auxílio Emergencial

Há exatamente uma semana, o Governo Federal anunciou a prorrogação do Auxílio Emergencial. Agora não se trata mais de uma informação de bastidor. O Palácio do Planalto até editou a Medida Provisória (MP) da medida.

Com a prorrogação, o programa não vai durar mais até julho, e sim até outubro. O Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que existe a possibilidade de uma segunda adição de meses. Isso, no entanto, vai depender do desenvolvimento da pandemia no Brasil.

O que não vai mudar mesmo são os valores do Auxílio Emergencial. Seguem portanto os mesmos. São montantes que variam entre R$ 150 e R$ 375 a depender da pessoa. Essa lógica deve seguir durante os meses adicionais do projeto.