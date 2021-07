Governo da Bahia libera eventos para até 100 pessoas e modifica toque de recolher

Um novo decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta sexta-feira (9), autoriza a realização de eventos e atividades com público inferior a 100 pessoas na Bahia. Além disso, o Governo do Estado decidiu prorrogar a restrição de locomoção noturna até o dia 23 de julho, em todo o território baiano. A partir desta data, a medida passa a valer das 24h às 5h.