Governo de Alagoas amplia transporte escolar em Penedo

Frota de ‘amarelinhos’ atende mais de 5 mil estudantes das redes pública estadual e municipal

A frota de veículos destinados ao transporte de estudantes da rede pública em Penedo ganhou mais dois veículos, novo avanço para o município que tem Índice de Educação Básica (IDEB) entre os dez melhores do estado.

A ampliação da assistência é viabilizada por meio do programa Meu Transporte Novo, uma iniciativa do governador Renan Filho realizada com recursos próprios do estado.

Nesta quarta-feira, 28, dois ‘amarelinhos’ foram doados à Secretaria Municipal de Educação (SEMED), pasta também responsável por transportar estudantes de escolas estaduais.

Agora, a SEMED Penedo passa a dispor de 29 ônibus para o transporte escolar. Desse total, 16 são apropriados para atender inclusive portadores de deficiência.

Até a suspensão das aulas presenciais em função da pandemia de Covid-19, a SEMED Penedo atendia mais de cinco mil estudantes com o serviço que viabiliza o acesso à escola, com segurança e regularidade.

“Da nossa rede, eram 3.660 estudantes que utilizavam o transporte escolar, além de 1.068 do Estado. Como temos mais 500 estudantes matriculados nas escolas da SEMED este ano, esse número certamente vai aumentar. O reforço em nossa frota vem em boa hora”, diz a Secretária Cíntya Alves.

Os ‘amarelinhos’ voltam a circular com estudantes de Penedo a partir de 16 de agosto, data prevista para a retomada de aulas presenciais nas escolas públicas da rede estadual.

Já a rede municipal tem sua retomada gradual do ano letivo 2021, dentro das unidades de ensino, a partir de 13 de setembro.

Outra boa notícia para a educação pública de Penedo foi a entrega de cheques simbólicos para diretores das escolas da rede estadual. O investimento que já tem valor repassado às unidades de ensino serve para pequenas reformas e aquisição de equipamentos, conforme destacou o governador durante a solenidade realizada na Casa de Aposentadoria.

Ao lado do Prefeito Ronaldo Lopes e membros do primeiro escalão do governo, Renan Filho assinou a ordem de serviço para a construção da nova delegacia regional de Polícia Civil, investimento orçado em R$ 10 milhões de reais que dotará Penedo e região com um Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) do tipo 2.

