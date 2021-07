Governo de Brasília libera 25% de público no Mané Garrincha

Brasília, DF, 15 (AFI) – Depois da mobilização do Flamengo e do Gama-DF em busca da liberação de presença de público em partidas de futebol em Brasília, o Governo de Brasília está liberando em documento que será divulgado ainda nesta quinta-feira, presença até 25% de torcedores em partidas de futebol.

Com isso, a partida pela Copa Libertadores entre Flamengo e Defensa Y Justicia na quarta-feira dia 21 de julho está confirmada para o estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, confirmou a decisão.

“Vamos jogar em Brasília, mas temos que acertar ainda o processo de como seria a venda de ingressos. Precisamos conversar primeiro com nosso pessoal”, disse o dirigente do Flamengo.

COMO FUNCIONARÁ

Uma entrevista coletiva ocorrida no Palácio Buriti, sede do Governo do Distrito Federal, informou como funcionará a volta do público aos estádios.

O estádio Nacional Mané Garrincha que tem capacidade para 70 mil torcedores, terá liberado então 25% de lugares marcados para pessoas imunizadas com dose dupla ou uma dose no caso da vacina que tem este procedimento.

PÚBLICO NA SÉRIE D?

Agora a expectativa é se a partida válida pela Série D do Campeonato Brasileiro envolvendo o Gama-DF e o Goianésia-GO pela sétima rodada, marcada para sábado, às 16h, poderá ter a presença de torcedores, pois trata-se de competição realizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

