Governo de MG libera público nos estádios e clubes aguardam “ok” da FMF

Ipatinga, MG, 08 (AFI) – O Ipatinga ganhou mais um sinal positivo para receber torcedores nas arquibancadas do estádio João Lamego Netto. Após a Prefeitura de Ipatinga liberar, o Governo de Minas Gerais também deu o “ok”. Agora, só falta o “sim” da Federação Mineira de Futebol (FMF).

O Governo de MG, aliás, não liberou público apenas no Ipatingão. O Estado permitiu que todas as cidades na Onda Verde recebam público nas arquibancadas. A Onda Verde é a forma como o Governo de MG avalia a pandemia de Covid-19.

“O Vale do Aço vai entrar na Onda Verde, que permite eventos com distanciamento social mínimo, com uso de máscara e todas as medidas sanitárias. Então, o jogo em Ipatinga, diante dos municípios que aderiram o Minas Consciente, poderá ocorrer diante do protocolo já estabelecido pelo estado”, explicou o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti.

ERROS NO AMÉRICA-MG!

IPATINGÃO!

O Decreto 9.720 da Prefeitura de Ipatinga, que autorizou a presença de público, permite apenas 15% da capacidade do Ipatingão, que é de 22 mil. Logo, 3.300 torcedores poderiam comparecer ao estádio. Há também o protocolo de distanciamento de 1,5 metro, e o uso obrigatório de máscaras. Quem organizar o jogo ou o evento no estádio, deve disponibilizar álcool em gel.

O Ipatinga enfrentará o Tupynambás no sábado pelo Módulo II do Estadual Mineiro.