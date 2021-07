Governo de São Paulo não envia mensagens pedindo dados para vale-gás

O Governo do estado de São Paulo não está enviando nenhum tipo de mensagem pelo WhatsApp em troca de entrada no vale-gás. De acordo com os gestores estaduais, isso não passa de um golpe e quem for vítima precisa denunciar para ajudar a polícia a encontrar a pessoa ou as pessoas que estão fazendo isso.

De acordo com relatos nas redes sociais, alguns cidadãos estariam recebendo mensagens pelo Whatsapp. Essas notificações estariam sendo atribuídas ao Governo do estado de São Paulo. O texto pede para que o cidadão envie dados pessoais para que eles coloquem o nome da pessoa na lista do recebimento do vale-gás.

É um golpe. De acordo com o Governo do estado de São Paulo, não há mais como entrar o vale-gás do estado. Todos os beneficiários, aliás, começaram a receber a primeira parcela ainda na semana passada. Até aqui, eles não possuem nenhuma previsão de aumento no número de usuários do programa em questão.

Na verdade, a polícia avalia que esses criminosos se aproveitam de um momento de muita vulnerabilidade das pessoas. É que tem muita gente realmente precisando de uma ajuda para comprar um botijão de gás. Em algumas regiões do país, esse utensílio está custando quase o valor mais baixo do Auxílio Emergencial, que é de R$ 150.

Os criminosos também se aproveitam da confusão de informações que se forma neste período. É que muitas pessoas acabam confundindo os dados que circulam pela imprensa e se tornam alvos fáceis para esse tipo de golpe. Portanto, é muito importante prestar atenção na informação que se lê e que se passa nas redes sociais.

Mensagens por WhatsApp

Muita gente pode confundir, por exemplo, toda essa situação com a questão da Caixa Econômica Federal. É que o banco anunciou ainda na última semana que fechou um acordo com o WhatsApp para enviar mensagens para os usuários.

De fato, eles irão mandar esses textos com informações sobre os dias de pagamentos e de liberações de saques do Auxílio Emergencial. Isso não tem absolutamente nenhuma relação com o vale-gás do Governo do estado de São Paulo.

Além disso, mesmo no caso das mensagens da Caixa, eles não irão pedir nenhum tipo de informação pessoal dos usuários. O único objetivo com esses envios é simplesmente informar as datas do Auxílio para os beneficiários do programa.

Vale-gás

O estado de São Paulo não foi o único a começar a pagar um auxílio no estilo vale-gás para a sua população. Algumas outras unidades da federação estão seguindo pelo mesmo caminho. E a população segue fazendo pressão para que mais governadores aprovem a ideia.

É que, como dito, o valor do gás está gerando críticas de muitos trabalhadores. Em alguns casos, essas pessoas estão deixando de comprar esse utensílio. Algumas famílias estão tendo que escolher entre comprar o botijão ou a comida em si.

É justamente diante desta situação que alguns criminosos tentam agir. No entanto, mesmo diante de um momento de desespero, é importante prestar atenção para evitar cair nesses golpes. Caso contrário, a situação que estava ruim, pode acabar ficando ainda pior.