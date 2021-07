Governo do RS discute medidas para liberar público em estádios

Porto Alegre, RS, 29 (AFI) – Alguns estados já começam a trabalhar a ideia de retorno de público nos estádios de futebol. Desta vez é o Rio Grande do Sul que pretende liberar parcialmente o público em todo o estado já na próxima semana, como anunciado nesta quinta-feira na Câmara Municipal de Porto Alegre.

“Queremos fazer essa flexibilização, mas com todas as medidas sanitárias e em um movimento sem ida e vinda. Portanto, vamos esperar o momento certo, depois da análise do resultado desse primeiro evento-teste.

A liberação vai ocorrer, mas ainda precisamos discutir como será feita”, afirmou Marcelo Alves, coordenador do Gabinete de Crise do governo estadual.

REUNIÃO MARCADA

O evento-teste foi feito em uma casa de festas na Zona Norte de Porto Alegre e agora o gabinete analisa os resultados. Na próxima quinta-feira, às 14h, haverá uma nova reunião na Câmara de Vereadores.

Recentemente, a Prefeitura de Porto Alegre apresentou plano para liberar 20% da capacidade de público nos locais. Com isso, o Beira-Rio, do Internacional, poderia receber cerca de 10 mil pessoas, e a Arena do Grêmio cerca de 12 mil.