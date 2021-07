Grávida, Rafa Brites exibe barriguinha e revela desejo inusitado na madrugada

Três dias após revelar que está grávida do segundo filho, Rafa Brites matou a curiosidade dos seguidores e mostrou a barriguinha. Além disso, ela contou os desejos que tem sentido durante a madrugada, como tomar leite com biscoito.

“E essa agora? Nunca tomo leite. Meio da noite me veio esse desejo”, publicou. Em seguida, ela aparece molhando as bolachas no leite e se deliciando com o lanche. “Não faz o mínimo sentido”, disse enquanto devora o biscoito.