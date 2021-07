Thaeme, da dupla com Thiago, aproveitou o tempo livre nesta quinta-feira (23) para bater um papo com os seguidores do instagm. Na ocasião, a cantora mandou a real sobre as inseguranças com o corpo e autoestima no oitavo mês de gestação.

“Não tenho me sentido bonita nessa gravidez. Na outra gravidez eu me sentia mais. Todo mundo fala: ‘Está mais iluminada, está mais bonita’, mas eu não consigo me sentir assim nessa gestação”, desabafou.