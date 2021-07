Grazi Massafera surpreende ao exibir detalhes do closet extremamente organizado

Grazi Massafera compartilhou detalhes do seu grande closet nas redes sociais. Com muitas peças, incluindo roupas, bolsas, sapatos e outros acessórios, além do tamanho, o que surpreendeu mesmo foi a organização do espaço.

Na descrição dos registros, a atriz explicou que contou com uma especialista para deixar o cômodo do jeito que ela sempre quis. “Amo cuidar das minhas coisas e tenho um certo ciuminho, confesso que elas foram especiais. E o melhor é que acompanhei tudo de perto e aprendi muito!!!”.

Nos comentários, ficaram chocados com o resultado da arrumação. “Coisa mais linda hahaha as virginianas piram nessa organização”, disse um admirador. “Isso é um colírio para quem tem toc”, brincou outro.

Veja: