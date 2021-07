Grêmio estuda contratação de goleiro do Ceará

Porto Alegre, RS, 14 (AFI) – Com a boa fase dos seus goleiro das categorias de base, o Grêmio poderá priorizar reforços em outros setores. No entanto, está analisando a situação de Richard, do Ceará, jogador que tomou a titularidade de Fernando Prass na temporada passada.

“Já disse e volto a repetir, quem tem dois, tem um. Quem tem um, não tem nenhum. Posso pensar em um goleiro, mas tenho que pensar no coletivo, em um grupo. Quem sabe corra o risco de não trazer um goleiro, mas sim um ou dois reforços de diferentes posições que possam ajudar o Grêmio a ter mais condições no Campeonato Brasileiro”, disse Felipão.

Richard, 30 anos, começou a carreira no São Paulo e passou por União São João, América-SP, Paulista, Rio Claro, Operário, Água Santa, Paraná, até chegar no Ceará, sendo peça importante do time de Guto Ferreira.

No Grêmio, chegaria com status de titular, já que o clube gaúcho conta hoje com os jovens Brenno, com a seleção olímpica, e Chapecó.

BRASILEIRÃO

O Grêmio é o lanterna do Brasileirão, com apenas três pontos em nove jogos disputados. O América-MG, com nove, é o primeiro fora da degola.

​