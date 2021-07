Grêmio x América-MG – Confronto direto contra o rebaixamento

Porto Alegre, RS, 23 (AFI) – É difícil imaginar que, na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e América-MG fariam um confronto direto contra o rebaixamento. Mas é isso mesmo. Neste sábado, os dois times se enfrentam a partir das 17 horas, na Arena do Grêmio.

O Imortal vem de uma eliminação frustrante nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, para a LDU-EQU, em plena Arena do Grêmio. Apesar de ter dois jogos a menos, o Tricolor amarga o penúltimo lugar, com seis pontos.

Já o América-MG vem em queda livre no Brasileirão. Sem pontuar nas últimas três rodadas, o Coelho estacionou nos nove pontos e caiu para o 18º lugar.

COMO VEM O TRICOLOR

A principal dúvida de Felipão está na defesa, já que no ataque Douglas Costa volta ao time e Diego Souza vai para o seu 12.º jogo consecutivo como titular.

O mistério está no sistema defensivo. Com o argentino Kannemann suspenso e Pedro Geromel fora da partida, Rodrigues, Paulo Miranda e Ruan disputam duas vagas.

No ataque, Felipão promoverá o retorno de Douglas Costa ao time titular, na vaga de Léo Pereira. Após ser liberado para o seu casamento e lua de mel, o atacante volta a ficar à disposição da comissão técnica e deve iniciar a partida.

DÚVIDA NO COELHO

O técnico Vagner Mancini ainda não decidiu se vai manter o esquema com três zagueiros utilizado na derrota para o Sport, por 1 a 0, na última segunda-feira. Em caso de mudança, o América-MG voltaria a jogar no 4-4-2.

Dono de um dos piores ataques do Brasileirão, o América-MG deve ter reforços importantes para o setor. Desfalque nos últimos seis jogos, Ademir voltou aos treinos durante a semana. Já o recém-contratado Chrigor está regularizado.

“Sempre que você perde uma, duas, três partidas seguidas, a gente acaba acelerando alguns processos, mas é necessário que a gente tenha calma para pensar, para raciocinar”, disse o treinador, sem antecipar a escalação.