Grupo Cataratas abre empregos no Rio de Janeiro; veja cargos

O Grupo Cataratas abre empregos no Rio de Janeiro e está oferecendo oportunidades com benefícios! Os novos contratados terão direito a diversas possibilidades como auxílio transporte, seguro de vida, vale-alimentação e muitos outros. Os interessados podem seguir as orientações divulgadas, a seguir!

Quem estiver interessado em contratação com carteira assinada, pode seguir as informações das vagas disponíveis pelo Grupo Cataratas! São várias oportunidades com plano de saúde, convênio com empresas parceiras, vale-refeição, vale-cultura, auxílio combustível e muito mais, a depender da função. Veja quais são os cargos anunciados pela empresa!

Pessoa Executiva de Negócios (Trade);

Pessoa Estagiária de Design;

Pesquisador Projetos e Pesquisa;

Pessoa Estagiária de Videomaker;

Banco de Vagas – Projeto Novo Lar – Pessoa Refugiada e Migrante Vulnerável;

Biólogo de Manejo;

Atendente;

Coordenador de Trade;

Cozinheiro (a).

Como se inscrever

Os interessados em uma das oportunidades divulgadas pelo Grupo Cataratas podem acessar o site de inscrição, selecionar o cargo pleiteado e cadastrar o currículo no ícone “Candidate-se”.

O Grupo Cataratas abre empregos no Rio de Janeiro para quem estiver em busca de uma chance no mercado de trabalho, contribuindo para o sucesso da empresa contratante!

