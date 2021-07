Grupo Fleury abre vagas de emprego em várias regiões do país

O Grupo Fleury abre vagas de emprego e, neste final de semana, está anunciando mais de cinquenta cargos com diversas oportunidades e benefícios! A empresa tem empregos para diversos setores e divulga oportunidades com plano de saúde, plano odontológico, vale-alimentação, seguro de vida, restaurante interno, vale-transporte, vale-refeição, home office, auxílio farmácia, consignado, cooperativa de crédito, refeitório, participação nos lucros ou resultados, auxílio academia e muito mais.

Grupo Fleury abre vagas de emprego pelo país

São diversas oportunidades pelo Grupo Fleury, que é referência em medicina e saúde no país. São várias unidades que atendem o Brasil, a partir das marcas Fleury Medicina e Saúde, Papaiz, Diagmax, SantéCorp e muitos outros centros médicos renomados. Veja, a seguir, quais são as principais funções abertas, no momento!

Analista de CRM Sênior;

Enfermeiro Assistencial;

Auxiliar / Técnico de Enfermagem;

Coordenador de Pricing;

Técnico de Enfermagem (Atendimento Móvel Fleury Santos);

Técnico de Enfermagem (Atendimento Móvel Fleury Sorocaba);

Assistente de Sala;

Técnico de Enfermagem (Fleury Campinas e Jundiaí);

Analista de Laboratório I Biologia Molecular – Time Corona Vírus;

Operador de Teleatendimento III (Agendamento de Exames);

Técnico de Radiologia II – Mamografia e Densitometria óssea – Unidades Fleury;

Pesquisador A2 Bioinformata;

Operador de Atendimento Móvel Fleury;

Operador de Teleatendimento I;

Auxiliar ou Técnico de Enfermagem – Atendimento Móvel SP;

Operador de Atendimento Concierge – Fleury com Você;

Assistente de Atendimento ao Cliente RH;

Coordenador de Unidade;

Analista de Planejamento e Controle de Operações Técnicas II (Desenvolvedor PHP);

Técnico em Engenharia Clínica Sênior;

Andrologista;

Técnico de Enfermagem I;

Consultor de TI – Dynamics 365;

Supervisor de Atendimento – Centro de Fertilidade;

Fonoaudiologo Pleno;

Assistente de Coleta I – PCD;

Supervisor de Tele Atendimento II (Monitoria);

Operador de Atendimento Móvel a+;

Operador de Teleatendimento III (Agendamento de Exames);

Recepcionista – Vaga Exclusiva PCD;

Auxiliar de Sala Unidades a+.

Como se inscrever

Os candidatos a uma das vagas de emprego do Grupo Fleury pode acessar a página de inscrição e cadastrar-se diretamente na oportunidade desejada. Neste caso, clique em “Candidate-se”, disponível no canto direito da página.

