Grupo Tracbel anuncia vagas de emprego pelo país

Grupo Tracbel anuncia NOVAS vagas de emprego disponíveis para contratação de profissionais de diferentes áreas de atuação pelo país. São diversas oportunidades abertas, com chances exclusivas para pessoas com deficiência – PCDs. Confira, a seguir, todas as informações e como se candidatar!

Grupo Tracbel abre oportunidades de emprego para diferentes áreas de atuação

O Grupo Tracbel divulgou NOVAS oportunidades de emprego abertas para colaboradores de diversas funções em todo país. Dentre as vagas, estão:

Almoxarife – Exclusivo para PCD;

Almoxarife;

Analista de Garantia Jr;

Analista de Melhoria Contínua;

Assistente Administrativo – Exclusivo para PCD;

Aprendiz – Almoxarifado;

Assistente Administrativo de Vendas;

Assistente de Pré-Vendas [Trucks];

Analista de Crédito;

Estagiário Pós Vendas;

Assistente de Logística e Suprimentos – Exclusivo para PCD;

Assistente de Pré-Vendas [SDR];

Analista de Inteligência de Mercado;

Analista Marketing Digital Pleno;

Assistente de Pré-vendas;

Estágio Pós Vendas;

Estágio – Área Comercial.

Além disso, a empresa disponibiliza o salário de acordo com a função e mais os benefícios de convênio médico, convênio odontológico, participação de lucro, refeitório, seguro de vida e vale transporte.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades de emprego disponíveis no Grupo Tracbel, os interessados precisam acessar o link de inscrição, ler atentamente todas as informações referentes à vaga desejada e, cadastrar o currículo atualizado.

Gostou das informações? Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!