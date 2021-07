Grupo Zelo abre mais de 30 empregos pelo país

Grupo Zelo divulga mais de 30 vagas de emprego disponíveis para colaboradores de diferentes áreas de especialização em Minas Gerais e Guarulhos. Para se candidatar a uma das oportunidades, é necessário ter empatia com os clientes, ser comprometido com a excelência e, principalmente, ter respeito com as pessoas e com a vida. Confira, a seguir, quais os cargos ofertados!

Grupo Zelo anuncia oportunidades de emprego para diferentes funções

O Grupo Zelo divulgou mais de 30 novas vagas de emprego abertas para profissionais dedicados e de diferentes funções Minas Gerais e Guarulhos. Dentre as oportunidades, estão os seguintes cargos:

Vendedor Externo – Minas Gerais;

Supervisor de Vendas Externas – Santa Luzia MG;

Analista de Remuneração (Cargos e Salários) – Minas Gerais;

Consultor Comercial – Guarulhos;

Analista de Controles Internos Pleno – Belo Horizonte.

Ainda, a empresa disponibiliza aos novos funcionários, além da remuneração de acordo com o mercado de trabalho, benefícios como convênio médico, convênio odontológico, home office, seguro de vida, vale alimentação e vale transporte.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades disponíveis na empresa, os interessados precisam acessar o link de participação, ler atentamente todas as informações e, cadastrar o currículo atualizado em candidate-se.

